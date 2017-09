Cocaina nei calzini e nelle scatole di medicine: arrestato pusher

Diversi cittadini avevano segnalato un via vai di spaccio di droga in via Rubens, zona De Angeli, nei pressi del civico 9 (uno stabile di ringhiera della "vecchia Milano"). Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno monitorato la zona e poi, nella mattinata di giovedì 21 settembre, hanno arrestato il pusher.

Si tratta di N.H., marocchino 31enne irregolare in Italia. Gli agenti si sono appostati vicino alla porta del suo appartamento e, quando l'uomo è uscito di casa, a metà mattinata, l'hanno bloccato perquisendo poi l'abitazione.

All'interno di un armadio a muro - dentro una confezione di medicine - c'erano trentacinque grammi di cocaina, mentre altri quindici grammi erano già confezionati in "palline" nascoste dentro un calzino.

In casa il 31enne aveva anche un bilancino di precisione per pesare la droga e 485 euro in banconote di diverso taglio. Il marocchino è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.