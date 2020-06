Piazzale Tripoli, fermato in auto con 'erba' e mille euro: arrestato

Arresto nella tarda serata di martedì 9 giugno, poco prima di mezzanotte, in piazzale Tripoli, zona Bande Nere. A finire in manette dopo essere stato fermato dalla polizia di stato e trovato in possesso di marijuana un 23enne.

Il ragazzo è stato fermato mentre stava passando con l'auto nel piazzale. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti dagli agenti anche mille euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.

Dopo la successiva perquisizione domiciliare a casa del giovane, in via Rembrandt, nelle adiacenze di De Angeli, sono state sequestrate altre piccole dosi di hashish e marijuana.