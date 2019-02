Milano, la casa trasformata in una serra di marijuana: arrestato pusher col pollice verde

Un uomo di quarantadue anni, cittadino italiano, è stato arrestato lunedì dalla polizia con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono arrivati a lui seguendo la traccia indicata da un vicino di casa dell'uomo, "incuriosito" dal continuo viavai fuori dall'appartamento del 43enne, che vive in un'abitazione in via Malachia Marchesi de Taddei.

Per verificare il perché di quella "folla" i poliziotti hanno deciso di controllare di persona e in un attimo il motivo è stato chiaro. Nella casa del 43enne, infatti, gli agenti hanno scoperto una stanza trasformata in una vera e propria serra di marijuana, con tanto di luci, lampade e sistemi di areazione dotati di timer per entrare in funzione in autonomia.

Nell'abitazione gli uomini della Volante hanno sequestrato 17 piantine di marijuana e cento grammi di droga già secca e pronta per essere venduta.