Incendio in via Moroni a Milano: un uomo è morto carbonizzato, due ragazzi in ospedale

Un uomo di 78 anni morto carbonizzato e due ragazzi intossicati portati in ospedale. E' il tragico bilancio di un incendio scoppiato sabato mattina all'interno di un appartamento al civico 12 di via Giovanni Battista Moroni, zona Gambara a Milano.

Le fiamme, la cui origine è in questo momento al vaglio dei vigili del fuoco del comando provinciale, hanno devastato l'abitazione al secondo piano, di un condominio di quattro piani. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, il rogo non avrebbe interessato altre case.

L'allarme è scattato attorno alle 9. Sono stati alcuni vicini a lanciare l'allerta. Sul posto i vigili del fuoco hanno inviato un'autopompa e un'autoscala per domare l'incendio. All'interno dell'appartamento, poi, la tragica scoperta.

Sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con diversi mezzi. Per la vittima - un uomo di 78 anni, Maurizio Rossi, e non una donna com'era stato comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in un primo momento - non c'era nulla da fare. Sono stati invece trasportati al Fatebenefratelli in codice verde due ragazzi di 20 e 32 anni: per loro solo una leggera intossicazione.