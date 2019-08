Gattina di poche settimane si infila nel cofano di un'auto: 2 ore per salvarla

Un gattino di poche settimane, forse cercando riparo e calore, si è infilato nel cofano di una macchina in via Martinetti qualche ora fa.

Il continuo miagolio ha attirato l'attenzione dei residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine. E' stata allertata Enpa (Enta nazionale protezione animali) che è giunta in loco con alcuni operatori.

In due ore, stando molto attenti a non ferire l'animaletto, con pazienti manovre, il micio è stato salvato. Si tratta di una femmina ed è in buone condizioni. Ora è pronta per l'affetto di una famiglia.