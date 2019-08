Maxi colpo in una casa in centro, ladri smurano la cassaforte: rubati tutti i gioielli e una pistola

Hanno smurato la cassaforte, poi hanno rubato tutto quello che c'era: gioielli, orologi e una pistola. Una Beretta regolarmente detenuta. È successo in un appartamento di tre piani in via Lorenzo di Credi a Milano (zona Amendola) dove i ladri hanno letteralmente portato via tutto. Un colpo da manuale e ingente: per il momento non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. E sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 22.40, come riferito da via Fatebenefratelli, quando i proprietari sono rincasati e hanno trovato l'appartamento a soqquadro. L'amara sorpresa in camera da letto dove la cassaforte è stata letteralmente smurata e aperta. Un furto simile era avvenuto a fine luglio in viale Teodorico, anche in quel caso i ladri avevano smurato la cassaforte portando via monili d'oro per circa 200mila euro.