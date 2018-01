Milano, furti a raffica nelle auto in sosta: arrestati quattro ragazzini di 17 e 18 anni

Hanno danneggiato tre auto in sosta lungo via Japoco Palma, nella signorile zona De Angeli a Milano. Speravano di riuscire a rubare chissà quale bottino, ma si sono trovati con le manette ai polsi dopo l'arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

Protagonisti sono tre 17enni e un 18enne. Tutti cittadini romeni, tutti senza fissa dimora e tutti con precedenti penali. A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni testimoni. All'arrivo delle pattuglie - attorno alle 22 di domenica - i ragazzi non hanno reagito, né cercato di fuggire.

Addosso avevano la punta di uno scalpello e un coltellino. I tre minori sono stati portati al Beccaria mentre l'unico maggiorenne della gang è finito a San Vittore. Saranno sottoposti a un processo per direttissima per tentato furto in concorso.