Crollano piastrelle dalla facciata di un palazzo: due donne al pronto soccorso

Poteva andare molto peggio alle due passanti che, sabato mattina, si sono viste cadere addosso un blocco di piastrelle da un palazzo in zona De Angeli, a Milano. Alla fine sono state portate al pronto soccorso per accertamenti, ma - viene riferito a MilanoToday - le loro condizioni non destano preoccupazione ai sanitari.

E' successo in via Faruffini alle dieci meno venti di mattina, all'altezza del civico 7, uno dei primi palazzi della via che, da piazza De Angeli, procede verso il quartiere di San Siro. Da quello che si è appreso, le due donne (una 67enne e una 69enne) stavano camminando sul marciapiedi proprio mentre il blocco di piastrelle si è staccato dalla facciata dell'edificio, colpendole.

Al pronto soccorso

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, e - in ausilio - il personale della polizia locale, oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze ed un'automedica. Gli operatori hanno poi trasportato le due ferite in codice giallo al Policlinico e al Fatebenefratelli.