Auto abbandonata da mesi in centro: "Ridotta a discarica, anche sacchetti con escrementi di cane"

Da diversi mesi una vettura è stata abbandonata in centro a Milano, per l'esattezza in via Mario Pagano all'altezza del civico 38, più o meno all'angolo con via Telesio.

Si tratta di una Fiat Punto di colore bianco. "Da mesi è ridotta a discarica", scrive un lettore di MilanoToday, "con spazzatura, sassi e sacchetti di escrementi di cane".

La presenza dell'auto - chiaramente abbandonata - è stata segnalata varie volte sia all'Amsa sia alla polizia locale. Gli abitanti della zona chiedono che venga intimata al proprietario della vettura la pulizia della stessa.