Sfonda la porta di casa dell'ex moglie e terrorizza i figli: arrestato marito violento

Durante la notte tra mercoledì e giovedì, una donna è stata terrorizzata dall'ex convivente in via Val Devero, zona Forze Armate a Milano. Alla fine l'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L'ex con divieto di avvicinamento ha sfondato la porta di casa per cercare di aggredirla. La signora è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto da una cabina telefonica. All'arrivo dei militari davanti alla cabina in questione non c'era più nessuno.

Ma alcune decine di minuti dopo la donna ha richiamato dicendo di essere rientrata in casa per prendere i figli, rimasti in casa e terrorizzati dalla situazione. I carabinieri hanno accertato il rifiuto della donna a fare denuncia, però hanno arrestato l'uomo per violazione di domicilio aggravato.