Milano, aggredita e picchiata a sangue in casa dal compagno: arrestato dalla polizia

Prima il litigio e le urla. Poi l'aggressione. Fisica. L'ha picchiata a sangue e per lui sono scattate le manette. È successo nella notte tra venerdì e sabato in via Ricciarelli a Milano dove un uomo di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di una donna di 35 anni.

Dal 2017 la polizia era intervenuta cinque volte e nel 2018 era arrivata anche la prima denuncia. Tutte le altre volte, i due litigavano in modo molto acceso ma senza arrivare alle mani. Non questa volta: la donna, come riferito dagli agenti della Questura, aveva sangue sulle labbra e sul naso e nonostante l'intervento della polizia, l'uomo ha continuato a urlarle contro e minacciarla.

Per lui sono scattate le manette mentre per la 35enne non c'è stata nessuna grave conseguenza: è stata medicata sul posto dal personale del 118 e ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale.