Picchia la moglie con un frustino di cavi e tenta di strangolarla: arrestato marito violento

Picchia la moglie con un frustino di cavi elettrici e le mette le mani al collo. Marito violento arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano.

Teatro della vicenda, avvenuta mercoledì sera, è il Quartiere degli Olmi. Alla 1.30 arriva la richiesta d'aiuto da parte della donna, che in quel momento si era rinchiusa in camera, approfittando dell'intervento della tata dei figli, che vive in casa con loro.

La donna ha riferito ai militari che da alcune settimane il marito era diventato violento e irrascibile. Anche per motivi banali. Come mercoledì sera, quando l'uomo era andato fuori di sé perché la donna era rincasata un po dopo. L'uomo, egiziano di 32 anni, l'ha picchiata davanti ai figli e la donna, italiana, è finita in ospedale ed è stata dimessa con 25 giorni di prognosi. L'uomo è accusato di lesioni personali gravi.