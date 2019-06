Bambini "intossicati" a scuola, occhi rossi e braccia irritate: arrivano medici e pompieri

Cinque bambini con gli occhi rossi, le lacrime agli occhi e irritazioni alle braccia, come se fossero venuti a contatto con una sostanza urticante. Stessi sintomi per una donna di 32 e una ragazza di 19 anni, soccorritrici del 118 intervenute per prestare aiuto ai piccoli. È successo in una scuola elementare di via Anselmo da Baggio a Milano (zona Baggio) nel pomeriggio di venerdì 7 giugno. E non è ancora chiaro cosa sia accaduto: proprio per questo sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo batterio chimico radiologico (Nbcr) del comando provinciale di Milano insieme agli agenti della questura.

Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza quando i bambini — due maschietti e una femminuccia di 10 anni e un bimbo di 7 — hanno iniziato ad accusare i primi malesseri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze e un'automedica e proprio in questa circostanza si sono verificati altri due malesseri.