Milano, inseguimento nel traffico in pieno giorno: due pusher arrestati dai carabinieri

Due uomini - un ventitreenne e un ventisettenne, entrambi cittadini marocchini irregolari in Italia e con precedenti - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le strade della coppia e dei militari si sono incrociate verso le 16 in via Rismondo, in zona Baggio, dove una pattuglia ha notato una Bmw di grossa cilindrata con i due a bordo.

Appena i carabinieri hanno cercato di raggiungere l'auto, il conducente ha premuto il piede sull'acceleratore per fuggire e seminare l'auto dell'arma.

In via delle Forze Armate, però, la macchina dei fuggitivi è rimasta bloccata nel traffico e i due ventenni hanno abbandonato la vettura per tentare un'ultima, disperata, fuga a piedi.

Dopo pochi metri, però, la coppia è stata raggiunta e bloccata. Nella Bmw, i militari hanno trovato quattro panetti di hashish, per un peso di 350 grammi, e 125 euro in contanti. I due arrestati sono finiti a San Vittore.