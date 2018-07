Non rispettano l'alt e fuggono fino al campo rom: un arresto

Si è concluso con un arresto l'inseguimento di una vettura con tre persone a bordo, iniziato in via Parri (zona Bisceglie) e terminato al campo rom di via Martirano: è successo all'una e mezza di notte di venerdì 13 luglio. Una volante della polizia ha intercettato, a Bisceglie, una vettura sospetta con tre uomini a bordo e molti oggetti che spuntavano dal bagagliaio.

Gli agenti hanno deciso d'intimare l'alt ma l'autista, anziché fermarsi per il controllo, ha premuto il piede sull'acceleratore. Ne è nato l'inseguimento, che si è protratto per via Mosca e via Assiano finché l'auto in fuga non è entrata nel campo rom di Muggiano, in via Martirano.

I tre a bordo si sono dileguati a piedi abbandonando la vettura. Gli agenti hanno scandagliato il campo e alla fine hanno individuato una delle persone a bordo. L'uomo, un 47enne con precedenti per reati contro il patrimonio, sottoposto al controllo di rito è risultato detenuto ai domiciliari nel campo: avendo quindi violato tale prescrizione è stato arrestato per evasione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale (per la fuga in auto) e ricettazione.

Il materiale trovato all'interno dell'auto, per lo più di tipo edile, è infatti di dubbia provenienza.