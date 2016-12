Incendio al centro sportivo Olmi, forse è di origine dolosa

Un centro sportivo, l'Aics Olmi in via degli Ulivi, è stato incendiato nella serata di martedì 20 dicembre. Non sono ancora note le cause, ma le fiamme potrebbero avere avuto una origine dolosa. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

«Il danno arrecato all'impianto comunale e a tutti coloro che lo usano è enorme», ha dichiarato Lorenzo Zacchetti (Pd), consigliere del Municipio 7 e in passato presidente della commissione sport, nel ricordare il lavoro che è stato fatto negli anni per il centro sportivo. «Reagiremo - ha proseguito - qualunque sia la causa».

Tra i locali che hanno preso fuoco anche quello del magazzino. Questo significa che le squadre che "gravitano" nel centro sportivo sono rimaste senza fornitura. Ciò rappresenta un problema perché il 9 gennaio, finite le feste di Natale, ricominciano tutte le attività calcistiche. Zacchetti ha quindi lanciato la proposta al presidente del Municipio 7, Marco Bestetti (Fi), di chiedere direttamente a Milan e Inter un aiuto affinché i ragazzi non facciano le spese di un gesto del genere.