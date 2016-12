Incendio al centro sportivo Aics Olmi, il Municipio promette sostegno immediato

Dopo l'incendio al centro sportivo Aics Olmi di via degli Ulivi, nel Quartiere degli Olmi, sopralluogo della giunta del Municipio 7 ha effettuato un sopralluogo, nella giornata di giovedì 22 dicembre, per verificare la situazione e approfondire i dettagli.

«E' un disastro», ha commentato Antonio Salinari di Forza Italia, assessore allo sport del Municipio 7: «Abbiamo già attivato tutti i canali possibili per avere un supporto». Poi la promessa: «Il centro sportivo continuerà le sue attività come sempre e come se nulla fosse successo. Nessuno potrà mai fermare lo sport e la forza della gente». All'Olmi anche Barbara Beretta (Forza Italia), presidente della commissione sport del Municipio 7: «Informata stamattina, mi sono recata sul posto per verificare i danni». Beretta ha manifestato «umana vicinanza» ai gestori ma anche l'impegno a convocare, dopo le festività, una commissione per prendere provvedimenti urgenti «per sopperire alle immediate necessità». E Alessandro De Chirico, ex consigliere di zona 7 e ora consigliere comunale di Forza Italia, chiede all'assessore comunale allo sport Roberta Guaineri di attivarsi per salvare il centro sportivo.

La giunta del Municipio promette, fin da gennaio, un contributo finanziario in modo che si possa ripartire subito con le attività sportive, iniziando con i tornei già calendarizzati. I danni sono enormi: sono andati a fuoco il magazzino (pieno di divise e altri articoli tecnici), le attrezzature per tagliare l'erba dei campi, il bar e altro ancora.

L'incendio si è verificato nella notte tra il 19 e il 20 dicembre e non è esclusa l'origine dolosa, anche se non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo e perché. Intanto "incombono" i prossimi appuntamenti: il 14 gennaio 2017 inizia il Torneo "Zona 7 Cup", ma soprattutto lunedì 9 gennaio ricominciano tutte le attività sportive delle squadre ospitate nel centro. Sostegno anche dall'opposizione. Lorenzo Zacchetti (Pd, ex presidente della commissione sport di Zona 7) si è reso disponibile per collaborare con la giunta di Municipio per trovare soluzioni urgenti.