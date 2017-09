San Siro: incendi continui dalle mini discariche abusive

«Tutti i giorni senza sosta, la stessa storia». E' normalità, per i residenti di via Gabetti (Quarto Cagnino-San Siro), affacciarsi alla finestra e vedere il fumo alzarsi dai campi tra la loro strada e via Domokos, ed è normalità da anni. Tanto da non far quasi notizia.

E non è noto quali siano le sostanze esalate nell'aria a causa dei roghi. Potrebbero, quindi, essere dannose. «Anche se teniamo chiuse le finestre il fumo entra nelle nostre case, perché l'aria viene presa direttamente dall'esterno attraverso dei bocchettoni e fatta circolare in ogni stanza», spiega a MilanoToday un residente.

«L'unica soluzione - continua - è uscire di casa e andar via». Le colonne di fumo si susseguono di giorno in giorno. Il campo incriminato viene utilizzato per discariche abusive di piccole dimensioni nelle quali viene spesso bruciato ogni genere di rifiuti. Nessun controllo, evidentemente, è stato finora sufficiente a fermare un fenomeno che, secondo voci di corridoio, è organizzato secondo una vera e propria spartizione di porzioni di terreno. A monte, si presume, qualcuno che ci lucra illecitamente.

Il Municipio 7 ha già scritto a Invimit, la società del Ministero dell'Economia che avrebbe in gestione l'area, ma finora senza alcun riscontro.