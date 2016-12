Incendio al centro sportivo Olmi: anche il Milan in "campo" per i ragazzi

Il Milan ha raccolto l'appello lanciato dal Municipio 7 per aiutare i ragazzi che frequentano la scuola calcio nel centro sportivo Aics Olmi di via degli Ulivi, in zona Baggio (Quartiere degli Olmi), che ha subìto un gravissimo incendio nella serata di martedì 20 dicembre, di probabile origine dolosa anche se le forze dell'ordine, su questo punto, sono ancora al lavoro.

Trentamila euro di danni, di cui quindicimila per le attrezzature usate dai bambini: e poi il bar distrutto, il magazzino annientato con oltre trecento divise calcistiche che da un momento all'altro non esistono più, così come i palloni da calcio. E anche attrezzature per curare l'erba dei campi. La stima, derivata dai rilievi, viene riferita dal presidente del Municipio 7, Marco Bestetti (Forza Italia), che insieme all'assessore allo sport Alberto Salinari (stesso partito) ha proposto un contributo urgente di tipo economico affinché dopo le feste riparta subito l'attività. Contributo subito accettato all'unanimità da tutte le forze politiche del Municipio.

E da via Aldo Rossi, sede del Milan, la buona notizia: la società rossonera contribuirà in modo rilevante per riacquistare le divise, in modo che i "campioni in erba" possano ricominciare immediatamente a giocare a calcio all'Aics Olmi fin dal 9 gennaio. L'appello al Milan e all'Inter era stato rivolto da Lorenzo Zacchetti (Pd), consigliere di Muncipio e già presidente della commissione sport della vecchia Zona 7.

L'Aics Olmi è uno dei centri sportivi più importanti di Milano, vi giocano una ventina di squadre. Ma funziona anche come centro d'aggregazione per i ragazzini nel quartiere, che è uno dei più periferici della città, a ridosso della Tangenziale Ovest.