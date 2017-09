Discariche abusive e incendi frequenti: residenti esasperati

Discariche abusive e roghi di materiale di ogni tipo. Succede nella periferia ovest di Milano, a Quarto Cagnino, in campi e terreni tra via Giuseppe Gabetti e via Domokos. I residenti nella zona sopportano da anni una situazione in realtà insostenibile, anche perché la conseguenza è l'esalazione di sostanze non note e che potrebbero essere dannose per la salute, al netto che ogni esalazione di fumo non è salutare.

Per di più, in alcuni palazzi tra le due strade viene fatta circolare dentro gli appartamenti aria presa direttamente dall'esterno attraverso bocchettoni che sbucano in ogni stanza. In altre parole, il fumo entra comunque, pur tenendo chiuse le finestre.

La situazione diventa grave soprattutto per i bambini più piccoli, che - è già capitato - possono avere importanti crisi respiratorie. A giugno 2016 l'incendio era stato di una certa dimensione: la colonna di fumo era stata vista da più parti della periferia ovest milanese. In quella occasione erano bruciati alcuni rifiuti all'interno di una baracca ma le fiamme, propagatesi ad altre catapecchie, avevano intaccato anche diversi alberi.

I roghi sono però, come detto, continui. Il campo da cui provengono è di fatto abbandonato a sé stesso e la voce più frequente, in zona, è che alcune persone "vendano", per così dire, pezzi di terreno a ignoti, che li usano poi come discariche abusive e per bruciare ogni genere di materiale. Un palese illecito già segnalato, anche dal Municipio 7, ai proprietari dell'area, ma finora senza alcuna soluzione.

Parco delle Cave: incendio in cascina

E proprio nella tarda serata del 12 settembre un incendio ha distrutto circa 500 balle di fieno nel recinto accanto a Cascina Caldera, a Quinto Romano, a pochi chilometri da via Gabetti e a ridosso del Parco delle Cave. L'incendio è stato devastante dal punto di vista economico per gli agricoltori che lavorano presso la cascina, ma fortunatamente non ha causato danni strutturali né agli animali.

Sono ancora in corso indagini e accertamenti ma, purtroppo, è elevata la probabilità che le fiamme abbiano avuto un'origine dolosa: in tal senso si sono espressi l'assessore all'agricoltura Pierfrancesco Maran e il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti.