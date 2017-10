Ventuno chili di hashish nascosto nei palloncini colorati: arrestato insospettabile

In un box a Cesano Boscone nascondeva la bellezza di 21,118 chili di hashish avvolti in palloncini di plastica colorati. A rintracciarlo dopo quasi un mese d'indagini con appostamenti e pedinamenti alla 'vecchia' maniera sono stati gli agenti della 'Squadra investigativa' del Commissariato Lorenteggio, guidato da Giovanni Giammarusti. L'uomo, un cittadino marocchino di 51 anni, apparentemente era un insospettabile perché con la droga non aveva mai avuto nulla a che fare, nonostante alcuni precedenti per furti risalenti al 2006.

Nella giornata di venerdì gli agenti lo hanno bloccato mentre viaggiava a bordo di un'auto: in tasca l'uomo nascondeva oltre 4mila euro in contanti, tre cellulari e un mazzo di chiavi con un telecomando per aprire un cancello automatico. Sapendo che da via Quarti in zona Baggio, dove viveva da poco, si spostava con frequenza in via Trento a Cesano Boscone (Milano), i poliziotti sono andati subito lì per tentare di capire a quale cancello corrispondesse. Individuato il condominio, hanno provato con diversi garage prima di trovare quello usato dallo straniero per nascondere la droga. L'hashish era conservato in un trolley. Ogni palloncino - verdi, arancioni, blu, gialli, bianchi, lilla - conteneva 5 panetti.

Gli investigatori ipotizzano che l'uomo fosse uno spacciatore di medio livello che riforniva piccoli pusher. La droga, probabilmente arrivava dal Marocco attraverso la Spagna, visto che il 51enne aveva un passaporto iberico. Il lavoro del Commissariato adesso sarà quello di ricostruire la rete dell'arrestato.