Tiene la droga in cantina e la spaccia al bar: arrestato

Vive fuori città, ma la sua base di spaccio era in via Palmi, zona Baggio, all'interno di un bar frequentato da gente del quartiere e anche da diversi pregiudicati. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio lo hanno incastrato e arrestato il 5 luglio, dopo un periodo di attente osservazioni. Tutto era iniziato con precise segnalazioni da parte di alcuni residenti che, evidentemente, avevano notato i movimenti sospetti dell'uomo, che trascorreva al bar molte ore della giornata.

La sua merce era la cocaina, che custodiva in una cantina affittata in nero nella stessa via. Non teneva mai con sé lo stupefacente, ma si recava nel locale sotterraneo a prenderla ogni qual volta riceveva una richiesta. S'allontanava dal bar, recuperava la coca (gli agenti ne han trovata di qualità particolarmente pura) e, tornato al bar, la cedeva all'acquirente.

Individuato l'edificio, gli agenti si sono appostati nel vano scale nella giornata del 5 luglio a partire dall'una di pomeriggio. Ad un certo punto, diverse ore più tardi, i collegi fermi presso il bar hanno segnalato che il sessantenne stava muovendosi. Poco dopo, in effetti, la porta in ferro della cantina s'è aperta e gli uomini riparati sulle scale hanno fatto irruzione, sorprendendolo sul fatto.

La cantina era organizzata come puro deposito. Dentro, oltre ad un bilancino e a del cellophane, 1.270 euro in contanti e sei pezzi di cocaina per circa mezzo chilo. Solo sostanze da taglio e due bilancini, invece, nell'appartamento fuori città in cui Franco B. risulta dimorare, e nulla in casa della sua compagna. L'uomo è stato arrestato per spaccio di droga.