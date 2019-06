Soy Mendel, le ruspe abbattono il murale dedicato al rapper morto a 23 anni

Presidio dei militanti del centro sociale Soy Mendel per mercoledì mattina, dalle sette e mezza alle otto e mezza. Gli antagonisti si ritroveranno in via Cancano a Baggio, nei pressi della sede da cui sono stati sgomberati il 13 giugno, vestiti di mascherina e tuta bianca.

"Vogliamo evidenziare - si legge nella nota che hanno diffuso - il rischio amianto, ma anche l’incompatibilità di un progetto così impattante sulla viabilità dell’area a causa di un nuovo supermercato e del numero di appartamenti che verranno edificati". E segnalano che sarebbe "fortemente a rischio" la presenza della colonia felina. Come è noto, tra l'altro, le colonie di gatti a Milano sono protette dai regolamenti.

In via Cancano è stato già fornito dal Comune di Milano il permesso a costruire un supermercato (di marchio Lidl) che i residenti giudicano superfluo visto che a pochi metri esiste già un Cafferour. Non è ancora stato rilasciato invece il via libera per tre torri residenziali di cui però si sa che i piani totali saranno 26 e non più 30.

Non è tutto: le ruspe, che hanno abbattuto i muri dello spazio sgomberato, hanno di fatto "cancellato" il murale dedicato a Hafiz, attivista del centro sociale Soy Mendel, deceduto ad aprile 2018, quando aveva 23 anni, per un tumore.