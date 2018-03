Rissa in via delle Forze Armate: "La zona è fuori controllo e i cittadini sono terrorizzati"

Il bilancio parla di una sola persona ferita, in maniera non grave. Un uomo di 33 anni, trasportato dal personale del 118 all'ospedale San Carlo.

Sul posto, in via Forze Armate, proprio davanti alla 'Piazza D'Armi', sono intervenute diverse volanti della polizia e un'ambulanza.

Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione, sulla quale indagano le forze dell'ordine, ma stando a quanto denunciato dal consigliere del Municipio 7, Francesco Giani (Lega), c'è stata una rissa con i coltelli nella serata di lunedì, attorno alle 19.

"Ancora paura alla piazza d'armi in Forza Armate. Un gruppo di rom - ha specificato il politico - ha cominciato una rissa sfoderando anche coltelli".

"La zona è fuori controllo e i cittadini sono terrorizzati - incalza il leghista - e da mesi i magazzini militari sono occupati da un lato da famiglie di rom e dall'altra da spacciatori nordafricani. I furti sono all'ordine del giorno non per l'ultimo quello avvenuto all'asilo. Abbiamo fatto presidi, manifestazioni e chiesto in tutti i canali istituzionali più sicurezza. Ma la giunta Sala non ci ascolta e continua ad abbandonare le periferie".