Tenta di rubare una Fanta, poi aggredisce kebabbaro e due poliziotti

Prima ha tentato di rubare una lattina in un kebab. Poi ha ingaggiato una colluttazione con il titolare, che si era accorto del tentativo di furto. Infine si è scagliato con violenza inaudita contro i poliziotti di una volante che transitava nella via. Pomeriggio decisamente movimentato, quello di domenica 6 agosto, in via delle Forze Armate a Milano, zona Baggio.

Tutto è iniziato intorno all'una. Un ragazzo di 25 anni, di nazionalità marocchina, è entrato nel negozio senza destare sospetti e si è avvicinato al frigorifero con le bibite. L'ha aperto e ha preso una lattina di Fanta, poi ha tentato di uscire senza pagarla. In pratica, ha tentato di rubarla.

Il titolare del negozio, un turco di 39 anni, se n'è accorto e ha affrontato il marocchino. Ne è nata una colluttazione piuttosto violenta. Il ladro è poi riuscito, sanguinante, ad uscire dal kebab, ma proprio in quel momento transitava una volante in via Forze Armate. I poliziotti hanno notato quell'uomo pieno di sangue, si sono fermati e sono scesi dalla vettura.

Immediatamente il 25enne si è scagliato contro di loro, senza che quelli avessero il tempo di rivolgersi a lui. Ad uno dei due agenti ha dato una testata in faccia, procurandogli una forte contusione allo zigomo destro (ne avrà per sette giorni), all'altro ha invece causato una distorsione alla caviglia destra (i medici gli hanno dato dieci giorni di prognosi).

Nel frattempo sono arrivati i rinforzi e alla fine il marocchino è stato arrestato. Risponde di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E' stato anche portato al San Carlo per alcuni accertamenti medici, ma non stava male. Così come il titolare del kebab, che se l'è cavata con qualche medicazione sul posto.

Il marocchino è risultato pregiudicato e con obbligo di firma al commissariato di Busto Arsizio.