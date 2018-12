Rapina in farmacia: uomo armato di pistola minaccia il titolare, rubato tutto l'incasso

Blitz armato lunedì mattina nella farmacia di via Nikolajewka, in zona Forze Armate. In mattinata, infatti, un uomo ha fatto irruzione nel negozio con un cappello abbassato sul volto e una pistola in pugno.

Il malvivente, stando a quanto finora ricostruito dalla Questura, ha minacciato il titolare con l'arma e si è fatto consegnare tutto l'incasso, circa duecento euro. Poi, con il bottino in tasca, l'uomo è scappato ed è riuscito a far perdere le proprie tracce.

È stato lo stesso titolare della farmacia, un locale a marchio LLoyd, a chiedere l'intervento della polizia.

Gli agenti sono ora sulle tracce del rapinatore.