Sfufa difettosa, cinque intossicati da monossido di carbonio in un appartamento

Cinque persone intossicate dal monossido di carbonio. E' il bilancio dell'intervento dei sanitari del 118 presso un appartamento di via delle Forze Armate, periferia ovest di Milano, verso le cinque di pomeriggio di domenica 25 febbraio.

Le vittime sono tutti stranieri e hanno 17, 34, 41, 47 e 49 anni. I sanitari li hanno portati nei pronto soccorso del Niguarda, del San Carlo e del San Paolo, quattro di loro in codice verde e uno in codice giallo, per curare le conseguenze dell'intossicazione, che si sarebbe originata dalla stufa dell'appartamento nel quale vivono. Secondo le informazioni diramate dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), non sono in pericolo.