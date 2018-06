Un chilo e mezzo di hashish in un muro di un palazzo a Milano

Non è stato possibile trovare il "detentore", ma la scoperta è comunque significativa: i carabinieri della compagnia di Porta Magenta hanno trovato un chilo e mezzo di hashish celato in una intercapedine del muro di una scala di un condominio di via Creta, al civico 23.

La zona è quella di Forze Armate. Il ritrovamento è stato possibile grazie ad una serie di controlli effettuati - nella giornata di venerdì 29 giugno - dai carabinieri, anche con il nucleo cinofilo, in un'ampia zona della periferia sud-ovest di Milano, tra Baggio, Lorenteggio e Giambellino.

La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. In tutti sono stati controllati 30 veicoli e 63 persone, tutte in regola.