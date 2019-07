Gatti nel cantiere, il volontario della colonia: "Ingressi sbarrati dagli operai, impossibile cibarli"

Allarme a Baggio per la colonia felina di via Cancano, in prossimità dell'ingresso del Parco delle Cave. Il volontario che cura i gatti, sabato mattina, ha trovato sbarrati i cancelletti da cui faceva passare acqua e cibo per i felini che vivono nell'area. Alcuni "solerti" operai li avevano murati.

Qui, fino a giugno, il centro sociale Soy Mendel aveva occupato una palazzina. Lo sgombero degli antagonisti è avvenuto il 13 giugno, dopodiché sono iniziati i lavori di demolizione. Durante questi lavori, la direzione urbanistica del Comune di Milano aveva preso atto della presenza sia di amianto sia della colonia felina, ricordando che vige l'obbligo di bonifica per i manufatti contenenti amianto e, cosa che qui ci interessa, la tutela (attraverso una legge nazionale e il regolamento comunale sugli animali) delle colonie di gatti, che in città sono circa 500.

In questo mese, per rendere compatibile la presenza della colonia con i lavori in corso, si è stabilito di spostare il "punto cibo", ma lo spostamento non può essere immediato e automatico: occorre preparare il nuovo punto di somministrazione del cibo e soprattutto aspettare che i gatti si abituino. Cosa che non è ancora successa.

Grande quindi la sorpresa del volontario quando sabato mattina si è trovato gli ingressi sbarrati e inaccessibili. "Ora non so nemmeno dove sono i gatti", afferma l'uomo a MilanoToday, preoccupato anche perché, evidentemente, se nessuno interverrà in giornata i felini non mangeranno e non berranno. E' già stata avvisata la polizia locale, che ha l'obbiglio di garantire l'effettività della tutela delle colonie feline cittadine.