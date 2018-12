Fori nei box di un intero condominio: "Controllano cosa c'è dentro e scelgono dove rubare"

Raffica di segnalazioni di fori praticati nei box nel quartiere di Quarto Cagnino, periferia ovest di Milano. E' successo in tre distinte località della zona, e sembrerebbe un sistema utilizzato da malviventi per "ispezionare" all'interno il contenuto e scegliere in quali box rubare "a colpo sicuro".

La prima segnalazione è arrivata, su un gruppo locale di Facebook, nella giornata di venerdì 14 dicembre. Il residente ha mostrato una fotografia di un box con i fori praticati in alto, all'altezza delle fessure nella serranda, specificando che tutti i box del suo condominio di via Fratelli Zoia avevano ricevuto lo stesso trattamento.

"Probabilmente verificano con una telecamerina che cosa sia presente all'interno", il commento del cittadino. A cui altri hanno risposto che la stessa cosa era accaduta, più o meno nelle stesse ore, in altre due limitrofe: via Lamennais e via Pompeo Marchesi. In quest'ultima ci sarebbe stato anche un furto e, secondo quanto riferito da alcuni residenti, sabato mattina si sono presentati sul posto i carabinieri.

Illuminante la testimonianza di un altro residente di Quarto Cagnino, che ha raccontato quanto accaduto al suo box nel 2017. Tutto era iniziato proprio con i fori vicino alle fessure, come per allargarle e ispezionare con telecamera. Due notti dopo i malviventi - rimasti ignoti - si sono presentati con attrezzi per lo scasso tra cui una scaletta (abbandonata sul posto) e, piegata la lamiera e smontate le viti di fissaggio del blocco serratura (anch'esse abbandonate a fianco del box), sono entrati e hanno rubato due bici, pattini, zaini e trapani, lasciando lì due moto, scegliendo quindi quello che potevano portare via a mano.