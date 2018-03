Lancia un liquido contro una donna in strada e fugge: paura aggressioni con l'acido a Milano

Quando quell'uomo le ha lanciato contro un liquido che era in una bottiglietta verde, non si è preoccupata più di tanto e ha continuato a camminare. Una volta nel bar, però, si è accorta che il suo cappotto era corroso e bucato in più punti. E così, dopo un lieve malore, ha chiesto l'intervento del 118 e della polizia.

Mattinata di paura, quella di mercoledì, in via delle Forze Armate a Milano, dove una donna di settantuno anni - che si trovava in strada con suo marito, un ottantenne - è stata aggredita in strada con del liquido corrosivo, probabilmente dell'acido.

La coppia, stando a quanto finora ricostruito dalla Questura, si trovava in via Rismondo, all'angolo con via delle Forze Armate, quando è stata fermata da un uomo. L'aggressore, descritto dalle vittime come un ragazzo nordafricano, senza dire una parola ha lanciato contro la 71enne il liquido, colpendola alla gamba, ed è andata via.

Marito e moglie, che hanno assicurato di non conoscere il giovane, hanno continuato la loro passeggiata e sono entrati in un bar in piazza Sant'Apollinare, Lì, la donna si è accorta di alcuni buchi sul suo cappotto - proprio all'altezza della gamba - e si è sentita male, venendo subito soccorsa dai clienti del locale.

I poliziotti, intervenuti sul posto insieme a un'ambulanza, hanno sequestrato il giubbotto e lo faranno analizzare per risalire alla natura del liquido. La donna, nonostante la paura, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale e ha rifiutato le cure mediche.

La notizia si è immediatamente diffusa sui gruppi Facebook della zona, causando una sorta di psicosi aggressioni con l'acido. Nel pomeriggio, verso le 15.30, un nuovo caso è stato segnalato sempre in via Forze Armate, all'altezza dell'Esselunga. Al momento, però, alla Questura non risulta un secondo intervento.