Troppi spacciatori tra i clienti e “pericoloso per i cittadini”: la polizia chiude un bar a Milano

La polizia ha chiuso il bar “Il Borgo Cafè” di via Palmi 4 a Milano. Le saracinesche sono state abbassate lunedì dagli agenti e dovranno restare chiuse per sette giorni su decisione del Questore, Marcello Cardona.

Il locale - spiegano da via Fatebenefratelli in una nota - “è luogo di ritrovo di persone che si sono rese responsabili di reati in materia di stupefacenti” e “costituisce concreta fonte di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini”.

Il primo controllo degli agenti nel bar è avvenuto il 26 giugno, quando era stata certificata la presenza di numerosi clienti con precedenti penali. La svolta è poi arrivata il 5 luglio quando, proprio partendo dal locale, i poliziotti erano arrivati ad un uomo - abituale avventore del bar - trovato in possesso di 460 grammi di cocaina e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A quel punto, è arrivata la decisione che si è resa necessaria - chiarisce la Questura - “allo scopo di porre un freno alla presenza di persone pericolose e pregiudicate nel locale, nell’interesse della collettività”.

Soltanto la scorsa settimana, il Questore - che sta mostrando decisamente il pugno duro contro bar e locali - aveva disposto la chiusura del “La Gozadera”, locale molto noto in zona viale Monza. In quel caso a giustificare la decisione erano state risse e aggressioni che erano avvenute fuori dal bar.