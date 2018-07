Milano, disperate e senza soldi: due donne con figli piccoli occupano due case in una notte

Senza soldi, con i figli piccoli e senza un tetto sulla testa, hanno scelto la strada dell'abusivismo, la strada dell'illegalità.

Due donne sono state denunciate martedì mattina dalla polizia con l'accusa di "invasione di terreni o edifici" per aver occupato due abitazioni nei palazzoni Aler di via Eugenio Quarti, che da tempo fanno i conti con abusivi e illegalità.

Nei guai sono finiti una donna ecuadoriana di trentotto anni, madre di quattro bimbi piccoli, e una ragazza italiana di ventuno anni, sposata con ecuadoriano di quattro anni più grande da cui ha avuto un bimbo che oggi ha solo cinque mesi.

Entrambe sono state identificate in mattinata dalla polizia, che è intervenuta su richiesta di altri residenti del complesso. Le due, trovate in due palazzi diversi ma vicini, sono state contattate e invitate a lasciare gli appartamenti in cambio di un un altro alloggio offerto dai servizi sociali, ma hanno rifiutato.

Le donne, ascoltate dai poliziotti e dagli ispettori Aler, hanno confessato di avere problemi economici e sono state denunciate a piede libero.