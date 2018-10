Follia sul bus, uomo prende a pugni la porta e si scaglia contro il conducente: autista ferito

Prima ha preso a calci e pugni la "porta" di sicurezza. Poi lo ha minacciato e, quando ha avuto l'occasione, ha tenuto fede alle sue parole. Quindi, come se nulla fosse successo, si è allontanato ed è andato via.

Sera folle quella di martedì su un autobus della linea 67, teatro di un aggressione a un conducente Atm di 48 anni. Stando a quanto raccontato dalla stessa vittima, che ha presentato formale denuncia alla polizia per lesioni e minacce, i problemi sono iniziati mentre il mezzo si trovava tra via Anselmo da Baggio e via Francesco Rismondo.

Lì, un uomo - descritto come un italiano alto un metro e ottanta - ha iniziato a colpire con calci e pugni la paratia che divide il posto guida dai passeggeri urlando al conducente "figlio di put...", "se scendi ti spacco in due".

Quando il dipendente Atm ha fermato l'autobus per allertare la centrale operativa e chiedere aiuto, l'aggressore è riuscito ad aprire la porta e ha colpito il 48enne più volte alla mano con una borraccia in alluminio, procurandogli una ferita, ed è poi fuggito.

L'autista, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale San Carlo. Lì i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di cinque giorni.