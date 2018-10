Un fucile sotto il materasso, una pistola e un kg di coca in cucina: pusher viveva nel degrado

Di droga ne vendeva parecchia. Nell'ambiente si sapeva e la notizia è arrivata alle orecchie degli agenti del Commissariato Lorenteggio. I poliziotti, abituati a questo tipo di segnalazioni, hanno iniziato a vedere un po' più da vicino che tipo fosse. Fino a quando martedì non lo hanno beccato con oltre un chilo di cocaina, cento grammi di hashish, un fucile a pompa calibro 12 e una pistola semiautomatica 9x21 con 50 cartucce. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso di armi risultate rubate.

I 'segugi' di Lorenteggio che lo hanno incastrato martedì, diretti da Rosanna Chironi, descrivono l'uomo, A. C. 37enne italiano senza precedenti penali, come un insospettabile. Nessun lusso, nessun atteggiamento sospetto, ma anzi una vita semplice, apparentemente quasi di stenti. Si spostava solo a piedi o in bici, il suo appartamento, in una vecchia palazzina di via Francesco Rismondo a Baggio era fatiscente. Viveva con i genitori in una casa senza riscaldamento e in uno stato di generale degrado. Tutti nella stessa stanza. E proprio nell'abitazione, che il ragazzo nascondeva droga e armi.

Il fucile, rubato a Paderno Dugnano, era nascosto sotto il materasso, la pistola, rubata a Varese, in un cassetto della cucina coperto dalle tovaglie. La cocaina, l'hashish e pochi grammi di sostanza da taglio erano in una casettina blu. Il 37enne, disoccupato, era poco sorpreso quando ha visto gli agenti: "Me lo sentivo, era da alcuni giorni che vi incrociavo spesso", ha detto senza opporre resistenza.

Si tratta dell'ennesimo sequestro di armi e droga effettuato dal Commissariato nel 2018. In tutto sono state rinvenute cinque pistole e due fucili. Tra queste le tre armi trovate in una cantina dello stabile di via Saint Bon 6, un caseggiato popolare in zona Inganni, insieme a un chilo di hashish.