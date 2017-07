Scoperta a Milano la casa dello spaccio: in camera da letto cocaina e soldi, un arresto

Un uomo di cinquantuno anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, allertati dai residenti di zona, si sono appostati sotto casa dello spacciatore - un appartamento in un condominio di via Noale, zona Baggio - e sono riusciti a fermare un suo cliente, un trentasettenne che ha subito confessato di aver appena acquistato un grammo di cocaina.

Il blitz nella casa dello spacciatore | Video

A quel punto è immediatamente scattato il blitz in casa del pusher, dove i poliziotti - nascosti in due mobili in camera - hanno trovato e sequestrato quaranta grammi di cocaina e oltre quattrocento euro in contanti.

Sempre nell’appartamento dell’uomo sono state scoperte buste e bilancino per il confezionamento, un blocco notes con nomi e cifre, un martelletto con cui frantumare la droga e sostanza da taglio.