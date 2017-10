Nasconde oltre duemila euro di cocaina nell'armadio di casa: arrestato per spaccio

Aveva nascosto in un armadio di casa cinquatatré grammi di cocaina e oltre tremila euro in contanti, oltre ad alcuni bilancini di precisione. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre, nei guai un cittadino marocchino di 36 anni.

Gli agenti del commissariato Lorenteggio, come riportato in una nota della Questura, hanno fermato il 36enne vicino a via Marx (zona Quarto Cagnino). Durante la perquisizione personale è stato trovato un coltello a serramanico; successivamente i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione e all'interno di un armadio hanno trovato la cocaina e i contanti: 3.100 euro in banconote di piccolo taglio. Non solo: sono saltati fuori anche due bilancini e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. "Bianca" che se avesse raggiunto le piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 2.500 euro.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre per il 36enne sono scattate le manette.