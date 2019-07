Parco delle Cave, il lago della zona umida è completamente rosso

La foto-denuncia è del primo luglio: l'acqua della cava Ongari-Cerutti del Parco delle Cave, al centro della zona umida, è completamente rossa. Un colpo d'occhio davvero spaventoso per chi ha a cuore questo angolo di Milano. Una volta pubblicata la foto su Facebook, i cittadini da una parte si meravigliano e dall'altra cercano di capire che cosa sia successo e quale sia il rimedio.

La prima ipotesi rilanciata è quella di un'alga particolare, l'Euglena Sanguinea, un organismo unicellulare infestante la cui caratteristica è quella di raggrupparsi sulla superficie dei corsi acquatici e, addensandosi, colorare di rosso l'acqua per via di un pigmento di questo colore.

Probabile morìa di pesci

Che la colpa sia dell'alga in questione o di altri fattori, la preoccupazione principale sembra essere per i pesci (e altri animali come le raganelle) che vivono nell'acqua e che, con tutta probabilità, rischiano la morìa generale. La situazione nel corso delle settimane è andata peggiorando: sabato 20 luglio Mario Maggi, un assiduo frequentatore del parco, scrive su Facebook: «Lo spessore del materiale galleggiante è aumentato e non lascia ossigenare l'acqua. Lo strato superficiale assorbe meglio gli infrarossi, quindi l'acqua si surriscalda».

E c'è chi teme che l'alga possa "trasferirsi" anche ad altre due cave del parco, l'Aurora e la Cabassi, perché l'acqua di scarico della zona umida si dirige in quegli specchi d'acqua. Probabilmente occorrerà intervenire "manualmente" a rimuovere almeno in parte la massa di superficie della Ongari-Cerutti.